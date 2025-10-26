Minden ország kémkedik

Tarjányi Péter Facebook: „Sokan most megdöbbenve olvassák a híreket arról, hogy magyar diplomaták állítólag információs hálózatot működtettek Brüsszelben. Mintha ez valami példátlan, kizárólag magyar sajátosság lenne. Pedig aki ismeri a nemzetközi terepet, az tudja: Brüsszel a világ második legnagyobb hírszerzési központja Washington után. Több mint 30 000 diplomata dolgozik ott.Ebből legalább minden tizedik valamilyen formában hírszerzői fedésben van. Ez háromezer kém, csak a diplomáciai státuszúak között. És akkor még nem beszéltünk a fedett üzletemberekről, kutatókról, tanácsadókról, újságírókról akik ugyanúgy információt gyűjtenek, csak más név alatt. Aki azt hiszi, hogy Brüsszelben nincs kémkedés, az egyszerűen nem érti, hogyan működik a világ. MINDEN ORSZÁG ÉS MINDEN EU-S ORSZÁG végez hírszerzést – nyíltan és fedetten is –, mert az információ hatalom. És mert aki lemarad, az döntésekben, pénzben, befolyásban is veszít. A kérdés tehát nem az, hogy Magyarország kémkedik-e. Hanem az, hogy kiért kémkedik. Ha a magyar hírszerzés a nemzeti érdekért dolgozik, akkor EZ JÓ, mert teszi a dolgát.”