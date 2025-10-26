Rendkívüli

A megkoronázott Kós Hubert újabb világcsúcsa után elvették a magyar úszó rekordját

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Minden ország kémkedik

Minden ország kémkedik

Tarjányi Péter
2025. 10. 26. 7:40
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tarjányi Péter Facebook: „Sokan most megdöbbenve olvassák a híreket arról, hogy magyar diplomaták állítólag információs hálózatot működtettek Brüsszelben. Mintha ez valami példátlan, kizárólag magyar sajátosság lenne. Pedig aki ismeri a nemzetközi terepet, az tudja: Brüsszel a világ második legnagyobb hírszerzési központja Washington után. Több mint 30 000 diplomata dolgozik ott.Ebből legalább minden tizedik valamilyen formában hírszerzői fedésben van. Ez háromezer kém, csak a diplomáciai státuszúak között. És akkor még nem beszéltünk a fedett üzletemberekről, kutatókról, tanácsadókról, újságírókról akik ugyanúgy információt gyűjtenek, csak más név alatt. Aki azt hiszi, hogy Brüsszelben nincs kémkedés, az egyszerűen nem érti, hogyan működik a világ. MINDEN ORSZÁG ÉS MINDEN EU-S ORSZÁG végez hírszerzést – nyíltan és fedetten is –, mert az információ hatalom. És mert aki lemarad, az döntésekben, pénzben, befolyásban is veszít. A kérdés tehát nem az, hogy Magyarország kémkedik-e. Hanem az, hogy kiért kémkedik. Ha a magyar hírszerzés a nemzeti érdekért dolgozik, akkor EZ JÓ, mert teszi a dolgát.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

G. Fodor Gábor
idezojelekminiszterelnök

Két beszéd

G. Fodor Gábor avatarja

Ha jövőre Orbán győz, azok is nyernek, akik a Tisza rendezvényén emlékeztek, mert kimaradunk a háborúból és marad a béke.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.