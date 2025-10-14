Rendkívüli

Nézőpont Intézet: A választók négyötöde örül a többgyermekes anyák adómentességének

Mindenki a rendszer alatt, csak Németh Péter szabad

Németh Péter
2025. 10. 14. 7:37
Németh Péter Népszava: „Pontosan ilyen világban élünk: a hatalom minden bűnüldöző és ellenőrző szervet maga alá gyűrt; tizenhat év alatt tökéletes, szinte résmentes rezsim jött létre: a NAV-tól az Alkotmánybíróságon át a Nemzeti Választási Bizottságig – köztük ügyészség, ÁSZ, adatvédelmi ombudsman stb. – a Fideszt szolgálja, az érdekeit védi. Az Országgyűlés és annak bizottságai nem működnek, illetve a működés látszatát keltik, a kormánypárti képviselők csak Orbán utasítására cselekszenek, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a gyermekvédelem ügyében sem voltak képesek cselekedni. Miáltal az az összkép rajzolódik ki, hogy Zsolti bácsinak léteznie kell.”

