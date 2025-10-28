Mindent meg fognak próbálni!

Lánczi Tamás Facebook: „A magyar szuverenitás gyengítésében érdekelt erők újra aktivizálták magukat jövő évi országgyűlési választásokra készülve. A külföldi forrásokból működő 20K mozgalom célja, hogy zavart keltsen, megkérdőjelezze a választás tisztaságát és nemzetközi fórumokon megkérdőjelezze annak legitimitását. A 20K mögött álló Szabad Szavazat Alapítvány már az év elején tárgyalásokat kezdett Magyar Péter pártjával, aktivistáik többsége pedig – az alapítvány létrehozójának elmondása szerint – a Tiszának dolgozik.”