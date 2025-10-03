Rákay Philip Facebook: „Most olvasom, hogy tegnap a momentumos ügynökcsürhe legfényesebb napelemes csillaga, Fekete-Győr András nyílt levélben fenyegette meg Pintér Sándor belügyminisztert, a Juhász Péternél tartott házkutatás miatt. Jól figyelj, füstgyertya hajigáló, elbábozom! 1., A Központi Nyomozó Főügyészség nyomozóinak felettese a Legfőbb Ügyészség, nem pedig a Belügyminisztérium. Te libáért, esetleg fél disznóért vetted a jogi diplomádat? Tényleg érdekelne! 2., Remek a fotó rólatok a drogos haveroddal, tulajdonképpen nem is olyan nagy baj, ha a Juhász elkezdi megszokni egy fegyőr közelségét... 3., Képzelem, milyen kemény éjszakán lehet túl Pintér miniszter úr a fenyegetőzésed miatt, nyilván álmatlanul forgolódott szegény ember!”



