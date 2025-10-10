Ne féljetek II.

Kötter Tamás Facebook: „A feleségét, három gyermekének az anyját lehallgató, megzsaroló, majd eláruló magyar péter tisztiszolgájává alacsonyodó, bukott párt, bukott politikusa - a teljes dollármédiával együtt - Varga Judit visszatérése miatt hisztizik. Ki így, ki úgy, de a lényeg: rettegnek attól, hogy Varga Judit esetleges aktiválása tovább ront a kis védencük, uruk lelki állapotán; idegbe jön és még a maradék Tiszás, akinek nem keringenek a neten az adatai, akiket nem büdösözött még le stb is rájön, hogy egy futóbolond méregzsák mögött menetel a semmibe.”