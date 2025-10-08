Neki semmi nem jó

Perintfalvi Rita Facebook: „Az alkotmányt most módosították: Az ember vagy férfi, vagy nő. És az indoklásban az is szerepel, hogy „a bibliai teremtés rendje szerint”. Ez azt jelenti, hogy a nők a férfiak után következnek. A Pride-felvonulásokat is betiltották. Mindez a gyermekvédelem címszó alá tartozik. A gyermekvédelem az Orbán-kormány fő témája. Mit tesz valójában a kormány a gyermekek védelmében? Úgy tűnik, nem túl sokat a bántalmazás területén. Az egész dolog csupán ideológia. Semmit sem tesznek a gyermekek védelme érdekében. Ehelyett az a propaganda, hogy a nőknek vissza kell menniük a konyhába, és gondoskodniuk kell a gyerekekről. És mindenkinek minél több gyermeket kellene vállalnia, amit anyagilag is erősen támogatnak. Úgy tűnik, az egyházaknak nincs problémájuk ezzel a politikával, amely konzervatív keresztény és nacionalista értékeken alapul.”