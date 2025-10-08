Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Neki semmi nem jó

Neki semmi nem jó

Perintfalvi Rita
2025. 10. 08. 15:44
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Perintfalvi Rita Facebook: „Az alkotmányt most módosították: Az ember vagy férfi, vagy nő. És az indoklásban az is szerepel, hogy „a bibliai teremtés rendje szerint”. Ez azt jelenti, hogy a nők a férfiak után következnek. A Pride-felvonulásokat is betiltották. Mindez a gyermekvédelem címszó alá tartozik. A gyermekvédelem az Orbán-kormány fő témája. Mit tesz valójában a kormány a gyermekek védelmében? Úgy tűnik, nem túl sokat a bántalmazás területén. Az egész dolog csupán ideológia. Semmit sem tesznek a gyermekek védelme érdekében. Ehelyett az a propaganda, hogy a nőknek vissza kell menniük a konyhába, és gondoskodniuk kell a gyerekekről. És mindenkinek minél több gyermeket kellene vállalnia, amit anyagilag is erősen támogatnak. Úgy tűnik, az egyházaknak nincs problémájuk ezzel a politikával, amely konzervatív keresztény és nacionalista értékeken alapul.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekészaki áramlat 2.

Az ukrán terrorista is megússza

Bayer Zsolt avatarja

Most kötik a Tusk–Merz–Von der Leyen paktumot a legsötétebb bűnök alóli felmentésre és Európa tönkretételére.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.