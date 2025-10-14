Hont András Facebook: „Néha tényleg egyszerűbb lenne csöndben maradni, vagy visszatérni a vicces videókhoz, azok legalább jók voltak egykor. Bár az valószínűleg már nem menne, mivel a hősnő visszafordíthatatlanul száguld az ellendvaiildikósodás útján – Lendvai Ildikó kétségtelen műveltsége nélkül. Amúgy azt sem sikerült eltalálni, hogy mit érzek. Nem, nem rettegést. Még tiszás akolmelegben is rámernék arra kérdezni, hogy miből működik például a kontroll.hu, és nem csupán azt a kockázatnélküli játékot játszanám, amit 35 éve majdnem mindenki, hogy belesimulva egy véleményközösségbe bőszen leplezném le a kijelölt túloldalt. Szóval nem félelem ez, hanem undor.”