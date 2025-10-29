Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Nem létezhet, hogy egy brüsszeli báb megkaparintsa a hatalmat”

Németh Balázs
2025. 10. 29. 15:36
Németh Balázs Civilek.Info: „A nap 24 órájában azért és azon dolgozott, hogy itthon rendben legyenek az ügyek. Szünet volt Brüsszelben, az uniós politikusok pihentek, nyaraltak, ezért egészen június második felétől augusztus 20-áig, amikor elment szabadságra, az a bő két hónap arról szólt, hogy rendben legyenek itthon az ügyek. Ez a kommunikáció stratégiának az átalakítását is jelentette, részben a körülötte lévő stábnak a működésének az átalakítását. Hogy milyen a hangulat? Egyértelműen bizakodó. Egész egyszerűen nem létezhet, hogy egy brüsszeli báb, egy őrült, kétszínű, forrófejű pojáca megkaparintsa a hatalmat!”

