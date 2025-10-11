Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Nemes életcél Cseh Katalinnak

Nemes életcél Cseh Katalinnak

Rivafinoli Francesca
2025. 10. 11. 15:09
Francesca Rivafinoli Mandiner: „Ha tehát Cseh Katalin valóban segíteni szeretne, talán nem a kevés örökbefogadható gyerek elenyésző százalékának LMBT párokhoz jutását kellene ambicionálnia, hanem sokkal inkább azt, hogy az alkoholizmus, drog vagy egyéb okok miatt szétcsúszott és alkalmatlanná vált, de létező szülők közül minél többen képesek legyenek (a megfelelő segítséggel) kimászni a gödörből. Iszonyú nehéz, de annál nemesebb életcél lenne ez egy orvos végzettségű bukott politikus (Berg Dániel felesége) számára. Ha a mostani videójára érkezett ezernyi röhögő és bosszús emodzsi helyett őszinte és egyhangú elismerésre vágyna, akkor talán érdemes lenne már ma elindulni ebbe az irányba.”

