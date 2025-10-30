Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Németország utolsó évszázada

Kötter Tamás
2025. 10. 30. 15:04
Kötter Tamás Facebook: „A demográfia tél sújtotta, identitásválságban levő német társadalom számára halálos csapássá vált a nyitott határok elve, amely belső szociális feszültségeket szült; belbiztonsági problémát generált. A németség mint államot alkotó tényező felszámolása középfázisba érkezett: a lerombolt nemzettudat okán védekezésképtelenné vált, kulturálisan elbizonytalanodott németség képtelen felismerni az alapvető létérdekeit, kimondani azokat, arról már nem is beszélve, hogy tenni értük.”


 

