Nézi Rita, de hiába, így beszól, bár szerinte ez nem szokása...

Perintfalvi Rita Facebook: „Ahogy azt sem mondta, amit a gagyi deep fake videóban a szájába adott a bátrak bátra, a magyarok magyara, a fehérzászlós moszkovita ügynök Orbán Balázs! Szóval bekommenteltem neki és szakítottam eddigi jó szokásommal! Ime:„Maga nem csupán átadná Magyarországot harc nélkül a ruszkiknak, hanem ezzel az ócska AI kamu videóval be is bizonyította, hogy már át is adta. Mert mi más lenne ez, ha nem a legsötétebb orosz lejárató módszerek pusztaputyisztáni bazári verziója? Ócska, röhejes és rendkívül kontraproduktív.”