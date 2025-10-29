Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Nézi Rita, de hiába, így beszól, bár szerinte ez nem szokása...

Perintfalvi Rita
2025. 10. 29. 6:49
Perintfalvi Rita Facebook: „Ahogy azt sem mondta, amit a gagyi deep fake videóban a szájába adott a bátrak bátra, a magyarok magyara, a fehérzászlós moszkovita ügynök Orbán Balázs! Szóval bekommenteltem neki és szakítottam eddigi jó szokásommal! Ime:„Maga nem csupán átadná Magyarországot harc nélkül a ruszkiknak, hanem ezzel az ócska AI kamu videóval be is bizonyította, hogy már át is adta. Mert mi más lenne ez, ha nem a legsötétebb orosz lejárató módszerek pusztaputyisztáni bazári verziója? Ócska, röhejes és rendkívül kontraproduktív.”

Kondor Katalin
Rablánc a lábunkon

Manapság, amikorra már biztonsággal tudhatjuk, hogy például az EU a háború pártján áll, akkor tényleg joggal mondhatjuk, hogy ahová eljutottunk, az minden, csak nem európai álom, viszont garantáltan sérti a szuverenitásunkat.

