Lengyel Tamás Facebook: „Nincs morális minimum. Akik a közgondolkodást alakítják, nem határolódnak el, hanem rátesznek még egy lapáttal. Tudjátok, hogy ez nincs rendben. De nem tehettek mást, mert foglyul vagytok ejtve ti is. Sérülne a prosperitás, elvesznének az előjogok, kirekesztene a belső kör. Féltek. Mert láttátok, mi történt Simicskával, és mi történt mindazokkal, akik szembe mentek a rendszerrel. Hiába mutogattok másra: ahol most tartunk az a Fidesz bűne. Tizenöt év kőkemény munkája. Ami ránk vár a következő hónapokban, elképzelni sem merem.”