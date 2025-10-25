Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Nincs morális minimum„

„Nincs morális minimum„

Lengyel Tamás
2025. 10. 25. 7:10
Lengyel Tamás Facebook: „Nincs morális minimum. Akik a közgondolkodást alakítják, nem határolódnak el, hanem rátesznek még egy lapáttal. Tudjátok, hogy ez nincs rendben. De nem tehettek mást, mert foglyul vagytok ejtve ti is. Sérülne a prosperitás, elvesznének az előjogok, kirekesztene a belső kör. Féltek. Mert láttátok, mi történt Simicskával, és mi történt mindazokkal, akik szembe mentek a rendszerrel. Hiába mutogattok másra: ahol most tartunk az a Fidesz bűne. Tizenöt év kőkemény munkája. Ami ránk vár a következő hónapokban, elképzelni sem merem."

