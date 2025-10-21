Nőalázó kurzus is volt Zánkán?

Perintfalvi Rita Facebook: „Hogy van az, hogy a jobboldalon mindenki Varga Juditot védi és a volt férjét vádolja nőbán:talmazás okán, miközben őket kellett feljelentem az extrém módon súlyos nőgy:alázó rágalmazás miatt? Nem egyet, negyvenet! Esetleg nőal:ázó kurzust is tartottatok most Zánkán, fiúk? Nem igen kellene keresni hozzá a tapasztalati szakértőket a Fidesz-KDNP házatáján vagy a politikai holdudvarban! Ez szerintem kifejezetten az egyik specialitásuk!”