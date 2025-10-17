Nyert a Tisza

Schiffer András Facebook: „Tényleg nem értem, mit kell rugóznia a sajtónak a tiszás jelöltállításon. Április végén előrehozott választásokat tartottak és az összes jelöltjük nyert.”
Így írnak ők – Október 17., délelőtt
