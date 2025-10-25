Őket nem zavarja a jövő teljes homálya

Bálint Botond Pesti Srácok: „A Békemenet tömegében nem találsz olyan embert, aki ne tartaná alkalmasnak a miniszterelnöki feladatra Orbán Viktort. Magyar Pétert a Nemzet Meneten menetelgető emberek jelentős része sem tartja alkalmasnak semmire. Ők csak eszközt látnak benne, amely lerombolja a demokráciát, és aki után, teljesen megfogalmazatlan, ismeretlen módon eljő, előáll a mindenekfeletti jó. Egy fiatal lány el is mondja ezt egy riportban a tiszás tömegből (a linket elfelejtettem elmenteni, ha valakinek megvan megköszönöm), hogy nem tartja alkalmasnak miniszterelnöknek Magyar Pétert, de csak vele lehet megszabadulni Orbán Viktortól. Ennek ellenére a Tisza-szavazókat, akik szinte teljes átfedést mutatnak az MZP mögött is összezáró O1G-koalícióval és szintén szinte teljes egészében tartalmazzák azt a tömeget is, amely a legutóbbi Pride-on szükségesnek tartotta a megjelenést, a jövő teljes homálya egyáltalán nem zavarja.”