Őket nem zavarja a jövő teljes homálya

Bálint Botond
2025. 10. 25. 14:57
Bálint Botond Pesti Srácok: „A Békemenet tömegében nem találsz olyan embert, aki ne tartaná alkalmasnak a miniszterelnöki feladatra Orbán Viktort. Magyar Pétert a Nemzet Meneten menetelgető emberek jelentős része sem tartja alkalmasnak semmire. Ők csak eszközt látnak benne, amely lerombolja a demokráciát, és aki után, teljesen megfogalmazatlan, ismeretlen módon eljő, előáll a mindenekfeletti jó. Egy fiatal lány el is mondja ezt egy riportban a tiszás tömegből (a linket elfelejtettem elmenteni, ha valakinek megvan megköszönöm), hogy nem tartja alkalmasnak miniszterelnöknek Magyar Pétert, de csak vele lehet megszabadulni Orbán Viktortól. Ennek ellenére a Tisza-szavazókat, akik szinte teljes átfedést mutatnak az MZP mögött is összezáró O1G-koalícióval és szintén szinte teljes egészében tartalmazzák azt a tömeget is, amely a legutóbbi Pride-on szükségesnek tartotta a megjelenést, a jövő teljes homálya egyáltalán nem zavarja.”

