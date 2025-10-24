Rendkívüli

Orbán Viktor: Lesz békecsúcs, Brüsszelben is tudják + videó

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Önmagába szerelmesedve pozőrködik

Máthé Zsuzsa
2025. 10. 24. 7:26
Máthé Zsuzsa Facebook: Jajj, ez a szegény ember… Azt hiszi, ő egy személyben az egész magyar történelmi panoptikum. Ő a nagybötűs “Magyar”: múlt, jelen, s jövendő. És nem, nem érzi, hogy ez milyen végtelenül kínos, szánnivaló és fantáziátlan, ugyanannyira, mint Orbán Viktort játszani személyes frusztrációkból kipattanó közéleti coming outja óta… Üresen zörög ez az egész Tisza tákolmány, mint egy üreges, termés nélküli dióhéj. De miképp is lehetne másként, ha valaki nem egy nemzet sorsát érzi fontosnak annak vezetésére aspirálva, hanem folyton csak saját szobrát faragja, önmagába szerelmesedve pozőrködik, miközben tán’ át sem látja, hogy végső soron mindig mások döntöttek róla…és ez most már marad is így, végérvényesen.”

