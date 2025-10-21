Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Orbán Viktor és Bayer Zsolt

Orbán Viktor és Bayer Zsolt

Németh Péter
2025. 10. 21. 7:43
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Németh Péter Népszava: „Akárhogy is, arra már pontosan emlékszünk, hogyan váltott át a másik térfélre, lett liberálisból konzervatív, és azt is láttuk, hogy miként csúszott át, immár győztes Vezérként a szélsőjobb irányába. Azt azonban még ekkor sem hittük, hogy az ellenfeleit a rossz emberek kategóriájába zárva, ezt az üzenetet megfogalmazva kondicionálja harcra a klub tagjait. Arról pedig már van fogalmunk, hogy az így felheccelt társaság miként viszonyul a politikai ellenfelekhez. A picsába küldi őket, mint azt a derék jó ember, Bayer Zsolt teszi.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekadó

Peti visszatért az ATV-be

Bayer Zsolt avatarja

És tovább hazudozik…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.