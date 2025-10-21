Orbán Viktor és Bayer Zsolt

Németh Péter Népszava: „Akárhogy is, arra már pontosan emlékszünk, hogyan váltott át a másik térfélre, lett liberálisból konzervatív, és azt is láttuk, hogy miként csúszott át, immár győztes Vezérként a szélsőjobb irányába. Azt azonban még ekkor sem hittük, hogy az ellenfeleit a rossz emberek kategóriájába zárva, ezt az üzenetet megfogalmazva kondicionálja harcra a klub tagjait. Arról pedig már van fogalmunk, hogy az így felheccelt társaság miként viszonyul a politikai ellenfelekhez. A picsába küldi őket, mint azt a derék jó ember, Bayer Zsolt teszi.”