Pá, puszi, pá!

Jámbor András Facebook: „Kocsis Máté, gyorsabban jönnek ki a szádon a hazugságok, a lejáratások és a gyűlöletkeltés, mint ahogy levegőt veszel! Ezért fogtok bukni, mert ebből elege van az embereknek! Na, puszi!”
Jámbor András Facebook: „Kocsis Máté, gyorsabban jönnek ki a szádon a hazugságok, a lejáratások és a gyűlöletkeltés, mint ahogy levegőt veszel! Ezért fogtok bukni, mert ebből elege van az embereknek! Na, puszi!”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.