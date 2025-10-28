Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Perintfalvi észt oszt: békecsúcsból fuccs!

Perintfalvi Rita
2025. 10. 28. 7:04
Perintfalvi Rita Facebook: „Nem véletlen, hogy amikor Prevost bíborost kinevezték pápává, a külföldi államfők közül elsőként nem Trumpot, nem Orbánt, hanem az ukrán államfőt Zelenszkijt hívta meg magához. Mert igyekezett békét teremteni, sőt, fel is ajánlotta, hogy a Vatikán lehetne a színhelye egy Moszkva és Kijev közötti találkozónak. Ez az ötlet persze Trumpnak nem tetszett, mert ő akarta magának megszerezni a Nobel-békedíjat. Később Viktor is kitalálta, hogy Budapest lenne a tökéletes helyszín. Hiszen ő a béketeremtő, nem Trump. Valahogy az ego-trippes játszadozás vakvágányra szaladt, mert Donald visszalépett. Így lett a Budapesti Békecsúcsból fuccs!”

Zsódi Viktor
idezojelekII Vatikáni Zsinat

Iránytű a káosz korában

Zsódi Viktor avatarja

Hatvan éve fogadta el a II. Vatikáni Zsinat a keresztény nevelésről szóló nyilatkozatot.

