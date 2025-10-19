„Perverz kegyetlenséggel való bántalmazás”

Parászka Boróka Facebook: „Van egy hatalmas, hatalmas nyeresége annak, ahogy trumpizálódik Orbán. Mióta a budapesti találkozó lehetőségét meglebegtették, azóta a kormánypárti sajtó minden erejével erre, Orbán diplomáciai mennybemenesztésére összpontosít és nem marad annyi ideje a gyűlöletkampányaira, mint eddig. Kicsit hátrébb csúszott a híroldalakon a vélt vagy valós politikai ellenfelek folyamatos, perverz kegyetlenséggel való bántalmazása. Ott van az most is, de csak a második, vagy a harmadik sorban.”