Pofon és simi

Ceglédi Zoltán Facebook: „Gondolom, akkor innentől úgy kell emlékezni, hogy én az elmúlt másfél évben kritikátlan rajongással, zajos hőbörgéssel ráerőltettem Magyar Pétert az ellenzékre, míg Puzsér Róbert folyamatos kritikai attitűddel, érdemi távolságot tartva viszonyult a Tiszához; úgyhogy ezért én az őrjöngő reddites-youtubeos szektámmal folyamatos támadásokat indítottam ellene a nyilvánosságban, hogy most nem ennek van itt az ideje, és a Fidesznél eleve bárki jobb lenne, de Magyar még egy csodalény is, úgyhogy kuss, míg ő ekkor is kitartva, roppant bölcsen nem állt se Orbán Viktor, se Magyar Péter mellé, végig elismerve mindkét szereplő képességeit és hiányosságait is. Mostantól ez így volt mindig is. Ui: mondjuk a megzavarodott tiszás kommentelőkön azért lehet röhögni, hogy hirtelen onnan jön a pofon, ahonnan eddig a simi.”