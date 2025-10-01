Problémás Tisza-jelöltek

Nagy Attila Tibor, Index: „A Tisza jelöltállításának kockázatai már most érzékelhetőek: a személyek támadhatósága és a belső vetélkedés kiéleződése. Még a néhány hetes jelöltállítási folyamat is elegendő ahhoz, hogy vélt vagy valós sérelmek szülessenek a belső versengésben. Fennáll a veszély, hogy az egyéni választókerületenkénti három jelölt között – ami Magyar Péter indulását nem számítva 105 körzetben legfeljebb 315 potenciális pályázót jelent – több problémás jelölt is akad majd. Nem kétséges az sem, hogy amint kiderül a jelentkezők személye, a kormányoldal feltérképezi minden megnyilvánulásukat, magánéleti botlásukat, üzleti ügyüket, és ha fogást találnak rajtuk, azonnal kommunikációs támadást indítanak ellenük.”