Orbán Viktor: A Tisza csodafegyvere a nyugdíjcsökkentés, mi gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon

Puzsér érti a Tiszát

Puzsér érti a Tiszát

Puzsér Róbert
2025. 10. 16. 7:28
Puzsér Róbert Népszava: „Én értem a Tisza álláspontját, hogy senkivel nem koordinálnak, mert az veszélyes precedenst teremtene. Ha Hadházyval megteszik, már aznap bejelentkezik az összes hatalomvágyó, zsákmányszerző hajlamú politikus, hogy ha vele igen, velük miért nem? Egyszerűbb azt mondani, hogy zéró koordináció, hiszen az összefogás már ki lett próbálva, a Tisza pedig kinövesztésben utazik, és elég sikeresen. Hadházynak sincs előjoga a képviselői helyre. Ezzel együtt természetesen elindulhat, de hogy azt követelje, koordináljanak vele, ezt nem érzem megalapozottnak.”


 

Bayer Zsolt
…azt szeretem Francescaban, hogy ezt a cikkét is meg tudta írni úgy, hogy nem írta oda, mi is az a Hadházy.

