Nyomozás indulhat az álhírbotrány egyik kirobbantója ellen

Rossz szándékúak

Rossz szándékúak

Bálint Botond
2025. 10. 02. 7:47
Bálint Botond Pesti Srácok: „Elképesztő lehetőség bármilyen rossz szándékú szervezet számára, ha bejut egy szuverén ország törvényhozásába. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy orosz akcentussal beszélő emberek bukkannak fel a Tisza szigetekben, esetleg Magyarországon élő kínaiak, de azt például igen, hogy korábban száz-, vagy ezermilliárd dolláros vagyonnal rendelkező multinacionális vállalatokban karriert csináló emberek, egyszer csak átigazolnak a hazájuk belpolitikájába. Vagy azt, hogy más kormányok szervezeteiben nyíltan dolgozó magyar állampolgárságú személyek teszik ugyanezt. Azt már sokszor megtapasztalta a magyar társadalom, hogy miket művelnek azok, akik adott esetben külföldön születtek és nevelkedtek, vagy fiatalon külföldre kerültek, és egyszer csak felbukkannak, sok esetben egy új politikai erő képviselőjeként a magyar belpolitikában. Volt idő, amikor ezek az emberek Oroszországból származtak haza, újabban viszont nyugati irányból van egy ilyen áramlás. Az a kísérlet pedig, amely birodalommá akarja átalakítani az Európai Uniót, mondhatni tömegesen szívja fel azokat az ügynöknek alkalmas embereket, akik egy szuverén ország állampolgárai, jól beszélik annak a nyelvét, de annak sem a kultúrájához, sem az államalkotó nemzethez nem kötődnek.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap

