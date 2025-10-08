Saját stratégia

Mráz Ágoston Sámuel Facebook: „Angela Merkel mindig azt a stratégiát képviselte, hogy Oroszországgal szemben védekezni kell, ugyanakkor a kapcsolatokat fenn is kell tartani – legalább diplomáciai úton. A diplomáciának pedig mindig egy segédeszköze a kereskedelem. Ez nem jelentett Orosz-pártiságot, hanem egyszerre tette őt az Oroszországtól független Európa védelmezőjévé és az Oroszországgal párbeszédben lévő Európa képviselőjévé. Ennek a hagyománynak valójában a mai Európában Orbán Viktor a folytatója.”