Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

Saját stratégia

Saját stratégia

Mráz Ágoston Sámuel
2025. 10. 08. 7:28
Mráz Ágoston Sámuel Facebook: „Angela Merkel mindig azt a stratégiát képviselte, hogy Oroszországgal szemben védekezni kell, ugyanakkor a kapcsolatokat fenn is kell tartani – legalább diplomáciai úton. A diplomáciának pedig mindig egy segédeszköze a kereskedelem. Ez nem jelentett Orosz-pártiságot, hanem egyszerre tette őt az Oroszországtól független Európa védelmezőjévé és az Oroszországgal párbeszédben lévő Európa képviselőjévé. Ennek a hagyománynak valójában a mai Európában Orbán Viktor a folytatója.”

Pilhál György
Küldetés

MÉLYSZÁNTÁS – Amikor kimondtam Balczó András nevét, megtapsoltak.

