Sajnos, „voltak ilyen emberek akkor is”

Dezse Balázs Pesti Srácok: „Félénken, „viccből” jegyzem meg, hogy annak idején a Nyugat semmit nem tett annak érdekében, hogy Magyarországot ne csonkítsák meg brutálisan (hiszen éppen ők tették), szóval ha valakit most nem első helyen foglalkoztat két emlegetett ukrán megye sorsa, akkor az a Nyugat példáját követi, nem?Az mondjuk megint más kérdés, hogy ők akkor tehettek volna valamit, nekünk pedig ehhez a háborúhoz nincs közünk, és valószínűleg sok beleszólásunk sem lesz a háborúzó felek megállapodásába. De azért érdemes ezen is gondolkodni. Summa summarum, ha ennyire aggódtak volna a kommunisták, és a nagyhatalmak 1920-ban Magyarországért, még ma is középhatalom lehetnénk Európában. Arról meg már ne is beszéljünk, hogy mi lett volna, ha van egy Puzsér Róbert 1920 környékén, aki ugyanilyen tűzzel a lelkében kiáll hazánk mellett. Vagy mi lett volna, ha lett volna egy Magyar Péter akkor, aki ezt a büszke, tisztatekintetű tömeget az utcára tudja vinni? Ja, várjunk… éppen azért alakult így, mert voltak ilyen emberek akkor is.”