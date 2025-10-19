Rendkívüli

Áram- és gázszünet várható rengeteg magyar településen: közzétették a listát

„Semjén Zsolt bűne és ártatlansága”

„Semjén Zsolt bűne és ártatlansága.”

Puzsér Róbert
2025. 10. 19. 14:55
Puzsér Róbert, Facebook : „Semjén Zsolt érintettségére a közbeszéd és a köznyilvánosság színterein szóban forgó ügyek egyikében sincs bizonyíték, mégis nehéz együttérezni a miniszterelnök-helyettessel, amint erőtlenül védekezik a személyével szemben gerjedő pedofilvád ellen. Kevesen vannak ma Magyarországon, akik Semjénnél lelkiismeretlenebb és aljasabb módon éltek volna vissza a választók pedofilokkal szemben érzett ösztönös viszolygásával. Semjén Zsolt 2005-ben fogalmazott úgy, hogy »aki azt szeretné, hogy a tizenéves fia első szexuális tapasztalatait egy szakállas bácsitól szerezze, szavazzon nyugodtan az SZDSZ-re«, és még az őt ért pedofilváddal szemben előadott védekezése során is gátlástalanul összemosta az egynemű felnőttek konszenzuális nemi kapcsolatát a gyermekmegrontás bűncselekményével, amikor kijelentette, hogy azért számít a pedofília esküdt ellenségének, mert ő volt »az első, aki az LMBTQ-lobbival szembe mert menni«. Bármilyen döbbenetes, Semjén Zsolt ugyanabban a felszólalásában állította, hogy ilyen aljas váddal, mint a pedofília, a rendszerváltás óta rajta kívül nem illettek senkit, és gyanúsított meg pedofíliával csak Magyarországon több százezer homoszexuális állampolgárt.”


 

