Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Soha nem tettek semmit

Soha nem tettek semmit

Bálint Botond
2025. 10. 09. 7:51
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bálint Botond, Pesti Srácok: „Dobrev Klárától Szabó Tímeáig, a rég elfelejtett Momentum-elnököktől a teljesen jellemtelen autós influenszerig mindegyik pontosan tudott és tud mindent mindenféle gyermekbántalmazásokról, de soha nem tettek semmit. A saját bevallásuk szerint sem. Még most is mindegyik úgy tesz, mintha biztos lenne ebben, de a bizonyítékaival egyik sem siet a hatóságokhoz. Juhász Péter is halálosan fel volt háborodva, hogy a hatóságok megkérdezték tőle, milyen alapon is vádol embereket mindenféle szörnyű bűncselekményekkel? Jelen esetben persze nem a címben szereplő emberfajtával van dolgunk, ezek semmiféle gyermekbántalmazásról, pedofil bűncselekményről nem tudnak semmit, vagy ha tudnak, akkor olyanokról bírnak információval, amelyeknek az elkövetőit, a régi barátság okán, semmiképpen nem akarják feljelenteni. De ez már egy másik történet lesz. De a liberális ellenzék által felépített rágalomhadjáratnak lehetne egy olyan haszna, hogy valóban a gyerekvédelemre irányulhatna a társadalom figyelme. A baj csak az, hogy az emberek imádnak szörnyülködni, de nagyon nem szeretnek benne lenni a szörnyűségek felszámolásában.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekiszlamizálódás

Hegyi Zoltán: Nagy testvéred figyel téged

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A kritikai iszlámkutatás Németországban megszűnt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.