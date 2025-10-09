Bálint Botond, Pesti Srácok: „Dobrev Klárától Szabó Tímeáig, a rég elfelejtett Momentum-elnököktől a teljesen jellemtelen autós influenszerig mindegyik pontosan tudott és tud mindent mindenféle gyermekbántalmazásokról, de soha nem tettek semmit. A saját bevallásuk szerint sem. Még most is mindegyik úgy tesz, mintha biztos lenne ebben, de a bizonyítékaival egyik sem siet a hatóságokhoz. Juhász Péter is halálosan fel volt háborodva, hogy a hatóságok megkérdezték tőle, milyen alapon is vádol embereket mindenféle szörnyű bűncselekményekkel? Jelen esetben persze nem a címben szereplő emberfajtával van dolgunk, ezek semmiféle gyermekbántalmazásról, pedofil bűncselekményről nem tudnak semmit, vagy ha tudnak, akkor olyanokról bírnak információval, amelyeknek az elkövetőit, a régi barátság okán, semmiképpen nem akarják feljelenteni. De ez már egy másik történet lesz. De a liberális ellenzék által felépített rágalomhadjáratnak lehetne egy olyan haszna, hogy valóban a gyerekvédelemre irányulhatna a társadalom figyelme. A baj csak az, hogy az emberek imádnak szörnyülködni, de nagyon nem szeretnek benne lenni a szörnyűségek felszámolásában.”