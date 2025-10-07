Stoltenberg és az európai elit

Lánczi Tamás Facebook: „A memoár most megjelent részlete alapján Európa elitje pedig már rég nem élvonalbeli politikusokból, hanem olyan aktatologatókból áll, akiknek a kontinens érdekei másodlagosak a birodalmi érdekekhez képest. Fel sem készültek arra az eshetőségre, hogy nem az elit által kiválasztott és általuk is várt Hillary Clinton nyeri meg az elnökválasztást. Ahogy arra sem, hogy Trump komolyan veszi és valóra váltja választási ígéreteit. Teljes irány- és ütemtévesztésben vannak, a világpolitika minden jelentősebb változása váratlanul éri őket.”