Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Sváb pofon

Sváb pofon

Batka Zoltán
2025. 10. 24. 14:36
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Batka Zoltán Népszava : „Történelmet írt Menczer Tamás: alighanem ő az első kormánypárti politikus, akit saját körzetének településéről, Pilisborosjenőről eltanácsoltak, hogy mindenkinek jobb, ha inkább nem tart beszédet egy nemzeti ünnepen. Ami eleve mélyütés, mivel a „béke” szót napi ötszázszor emlegető Menczer Tamásról látta úgy a polgármester, hogy „megosztottság-növelő hatású”. Ráadásul duplán fáj a pofon, ha az embernek az övéi adják: Pilisborosjenő - németül „Weindorf” - kifejezetten büszke a sváb hagyományaira, a szintén sváb származású Menczer pedig a magyar-német társadalmi kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkár. ”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBékemenet

A Békemenet a nemzeti tábor látványos győzelme volt

Bánó Attila avatarja

Brüsszel célja világos: a háborút behozni Európába, a pénzt kivinni Ukrajnába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.