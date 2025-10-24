Sváb pofon

Batka Zoltán Népszava : „Történelmet írt Menczer Tamás: alighanem ő az első kormánypárti politikus, akit saját körzetének településéről, Pilisborosjenőről eltanácsoltak, hogy mindenkinek jobb, ha inkább nem tart beszédet egy nemzeti ünnepen. Ami eleve mélyütés, mivel a „béke” szót napi ötszázszor emlegető Menczer Tamásról látta úgy a polgármester, hogy „megosztottság-növelő hatású”. Ráadásul duplán fáj a pofon, ha az embernek az övéi adják: Pilisborosjenő - németül „Weindorf” - kifejezetten büszke a sváb hagyományaira, a szintén sváb származású Menczer pedig a magyar-német társadalmi kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkár. ”