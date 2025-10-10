Szabó Gergő Pesti Srácok: „Meg se lepődünk, hogy a hihetetlen meggyőző tagadási fázist a felelősséghárítás követi a zsebmessiásnál. Volt már ilyen és lesz is, de pszichológiailag rendkívül érdekes kórtani eset az egész Tisza Párt működése. Az alternatív valóság, a földi mennyország ígérete, majd a kőkemény és kegyetlen agresszivitás váltakozása azonban kezdi erőteljesen megviselni a magyar társadalom lelkét. Elvégre mi nem vagyunk őrültek és ilyen hosszan nem is lehet ebben az idegfeszültségben és hazugságban élni. A zsebmessiás azonban megpróbálja, és aki ki mer állni a sorból, aki elfárad, kimerül, kiábrándul, arra lecsap a tanácsköztársasági csapat, a többiek meg fenyegetésben élnek. Az adatszivárgási botrányuknál már meg sem tudjuk számolni, hogy hányadik pofára esésnél tartunk, de lassan a korábbiakat már törli a memóriánk, mert egyszerűen megtelt ilyen ügyekkel. Az a közös az összes szánalmas és primitív ügyben, hogy mindig van egy tagadási fázis, amelyet teljesen önleleplező módon követ egy ellentmondásos sz@rkenési folyamat, egy eszement felelősséghárítás. Aztán, mintha mi sem történt volna, mennek tovább és várják a következő balhét. Na, de ebből most már elég volt.”