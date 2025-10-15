Rendkívüli

Orbán Viktornak is volt szerepe a béke megteremtésében + videó

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

SZDSZ 2.0

SZDSZ 2.0

Szalai Szilárd
2025. 10. 15. 7:38
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szalai Szilárd Pesti Srácok: „Ha a Demszky-plakát beszélni tudna, elmondaná, hogy aki alatta aludt, az egy globalista kriptokommunista. De nem tud beszélni, ezért nekünk kell a mélyére ásni annak, hogy honnan is szalajtották az ellenzék újabb megváltóját. Ha a Momentumot a megfiatalított SZDSZ-nek neveztük, akkor Tisza Pártot innentől nem kell különösebben cizellálni, hiszen kiderült, hogy már a látszatra sem adnak. Amikor Magyar Péter tavaly bejelentette, hogy egy „civil emberek” által alapított párt, a Tisza színeiben indul az EP-választáson, sokan talán elhitték neki, hogy ez valami új kezdet lesz. Ezek azok a Tisza Szigetesek, akik most rájöttek, hogy az SZDSZ 2.0 levelezőlistájára iratkoztak fel. A Tisza Párt ugyanis minden volt, csak éppen civil kezdeményezés nem. Innen nézve egészen cinikus azt mondani, hogy a vezetőség holmi „civilekből” állna. Legfeljebb annyira igaz, mint hogy a Soros-féle Open Society is egy „civil szervezet”.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekKáli-medence

Festő a világ közepén

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Somogyi Győző látó, látomásos festő, a legnagyobbak egyike.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.