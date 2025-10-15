Szalai Szilárd Pesti Srácok: „Ha a Demszky-plakát beszélni tudna, elmondaná, hogy aki alatta aludt, az egy globalista kriptokommunista. De nem tud beszélni, ezért nekünk kell a mélyére ásni annak, hogy honnan is szalajtották az ellenzék újabb megváltóját. Ha a Momentumot a megfiatalított SZDSZ-nek neveztük, akkor Tisza Pártot innentől nem kell különösebben cizellálni, hiszen kiderült, hogy már a látszatra sem adnak. Amikor Magyar Péter tavaly bejelentette, hogy egy „civil emberek” által alapított párt, a Tisza színeiben indul az EP-választáson, sokan talán elhitték neki, hogy ez valami új kezdet lesz. Ezek azok a Tisza Szigetesek, akik most rájöttek, hogy az SZDSZ 2.0 levelezőlistájára iratkoztak fel. A Tisza Párt ugyanis minden volt, csak éppen civil kezdeményezés nem. Innen nézve egészen cinikus azt mondani, hogy a vezetőség holmi „civilekből” állna. Legfeljebb annyira igaz, mint hogy a Soros-féle Open Society is egy „civil szervezet”.”