Személyre szabott behívó

Rákay Philip
2025. 10. 09. 15:00
Rákay Philip Facebook: „Ukrajnából ugyanis a magyarországi ukránpártiság többszörösen is ígéretesnek tűnik. A Tisza-aktivisták kellőképpen lelkesek is, elvakultak is, ráadásul ott van nekik ez a vesetájékon hullámokat vető dzsekis ex-hadügyérük, aki kérdés nélkül „rántaná be” a fiatalokat a seregbe, ha "helyzet van", szóval logikus a lépés. Csak aztán a Tisza-app használói majd ne lepődjenek meg, ha személyre szabott behívót kapnak, amiben még a kapcaméretüket is előre megadják nekik, s már rég azt is tudják róluk, hány cukorral isszák a „latte avokádót”...”

Pilhál Tamás
idezojelekVarga Judit

Visszatér(jen)-e Varga Judit?

Pilhál Tamás avatarja

Az egykori igazságügyi miniszter visszatérése súlyos csapást jelentene Magyar Péterre.

