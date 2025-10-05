Deák Dániel Facebook: „Két héttel ezelőtt Ulf Kristersson svéd miniszterelnök azt mondta, Orbán Viktor hazudott Svédországról, amikor azt mondta: „a svéd kormány kioktat minket a jogállamiságról. Mindeközben a Die Welt cikke szerint bűnözői hálózatok svéd gyerekeket használnak fel gyilkosként, tudván, hogy a rendszer nem ítéli el őket. Egy ország, amely egykor a rendjéről és a biztonságáról volt ismert, most összeomlik: több mint 280 kiskorú lányt tartóztattak le gyilkosságért, családok élnek félelemben. Szívszorító. A svéd nép jobbat érdemel! Nem arról van szó, hogy valamit elhibáztak, hanem kijelentkeztek a civilizációból. Ez a vége annak, ami elkezdődött – a jó Isten tudja, mikor.” Erre most ismét tömeges lövöldözés rázta meg szombat hajnalban a svédországi Gävle belvárosát: egy fegyveres támadásban hat ember megsérült, közülük négyen továbbra is kórházban vannak. A svéd rendőrség tájékoztatása szerint egy 13 éves fiút vettek őrizetbe, akit hat rendbeli emberölési kísérlettel és felfegyverkezve elkövetett bűncselekménnyel gyanúsítanak.”



