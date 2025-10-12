Ujhelyi István, Facebook: „Meggyőződésem, hogy a baloldalnak nem szabad konzervativizmusban versenyeznie az ultrakonzervatívokkal, ugyanis ők ezt sokkal lelkesebben fogják csinálni, mindenki más pedig alulmarad ebben a küzdelemben. A kremlinista ultrakonzervativizmus és a szélsőséges liberalizmus között van bőven árnyalat – érdemes lenne megtalálni a megfelelőt. A cseh (és egyéb…) baloldal tehát nem úszhatja meg annyival a kérdést, hogy kevésbé lesz liberális. Nem maradt más, mint újradefiniálni azt, hogy mit jelent szociáldemokratának lenni a kétezerhúszas évek Európájának közepén.”



