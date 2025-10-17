Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Szürreális SZDSZ maradék

Szürreális SZDSZ maradék

Rákay Philip
2025. 10. 17. 15:06
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rákay Philip Facebook: „SZÜRREÁLIS! Horn Gábor megint előmászott, hogy - a történelem legbűzösebb szemétdombjára teljes joggal kidobott, SZDSZ nevezetű, árokásó, hungarofób szégyenpárt maradékaként - megint mondjon valami aljas ostobaságot. Szerinte a tervezett budapesti TRUMP-PUTYIN békecsúcs „szégyen”, ami csupán azt bizonyítja, hogy „Orbán az egész borzalmas orosz agresszió során Putyin érdekeit szolgálta, szolgálja”. Hát persze! Trumpot meg a Tóni fizeti, gondolom... Ja, azt majd a másik agysebész politikai zseni fogja fabulálni, a Magyar Péter nevezetű, amikor őrjöngve rádöbben, senki sem hiszi el neki, hogy ő szervezte a budapesti csúcsot! Ezeken már tényleg csak a piócás ember segíthet...”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekBudapesti békecsúcs

Csúcs ez az érzés – de nem Brüsszelben

Szőcs László avatarja

Most rossz ellendrukkernek lenni: Trump és Putyin a fővárosunkban találkozhatnak majd.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.