Szürreális SZDSZ maradék

Rákay Philip Facebook: „SZÜRREÁLIS! Horn Gábor megint előmászott, hogy - a történelem legbűzösebb szemétdombjára teljes joggal kidobott, SZDSZ nevezetű, árokásó, hungarofób szégyenpárt maradékaként - megint mondjon valami aljas ostobaságot. Szerinte a tervezett budapesti TRUMP-PUTYIN békecsúcs „szégyen”, ami csupán azt bizonyítja, hogy „Orbán az egész borzalmas orosz agresszió során Putyin érdekeit szolgálta, szolgálja”. Hát persze! Trumpot meg a Tóni fizeti, gondolom... Ja, azt majd a másik agysebész politikai zseni fogja fabulálni, a Magyar Péter nevezetű, amikor őrjöngve rádöbben, senki sem hiszi el neki, hogy ő szervezte a budapesti csúcsot! Ezeken már tényleg csak a piócás ember segíthet...”