Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Tegyünk a háború ellen!

Tegyünk a háború ellen!

Bálint Botond
2025. 10. 12. 15:03
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bálint Botond Pesti Srácok: „Minden felelős magyar felnőtt kötelessége minden eszközzel megakadályozni, hogy egy teljesen értelmetlen háborúba keveredjünk az oroszokkal, bő száz éven belül már harmadszor. Kérem meséljétek el a gyerekeiteknek, az unokáitoknak, a nagyanyáitok és a nagyapáitok, dédanyáitok és dédapáitok háborús történeteit, meséljétek el, hogy hány férfi nem jött vissza, hogy hány gyerek nőtt fel árván, hány lányt, asszonyt erőszakoltak meg, hány civilt öltek meg, raboltak ki, a németek és a szovjetek. Mutassátok meg az elesettek, eltűntek fényképeit, meséljetek és meséljetek. Vigyétek el őket a minden faluban megtalálható emlékműhöz, amely az I. és a II. világháború helyi hősi halottainak és áldozatainak nevét őrzi. Kis falvakban is rengeteg nevet. És olvassátok el az összes nevet.” 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Orbán meghódította New Yorkot: vacsorameghívást ért a miniszterelnök hazafias politikája

Felhévizy Félix avatarja

Szívmelengető tapasztalat, jó magyarnak lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.