Tegyünk a háború ellen!

Bálint Botond Pesti Srácok: „Minden felelős magyar felnőtt kötelessége minden eszközzel megakadályozni, hogy egy teljesen értelmetlen háborúba keveredjünk az oroszokkal, bő száz éven belül már harmadszor. Kérem meséljétek el a gyerekeiteknek, az unokáitoknak, a nagyanyáitok és a nagyapáitok, dédanyáitok és dédapáitok háborús történeteit, meséljétek el, hogy hány férfi nem jött vissza, hogy hány gyerek nőtt fel árván, hány lányt, asszonyt erőszakoltak meg, hány civilt öltek meg, raboltak ki, a németek és a szovjetek. Mutassátok meg az elesettek, eltűntek fényképeit, meséljetek és meséljetek. Vigyétek el őket a minden faluban megtalálható emlékműhöz, amely az I. és a II. világháború helyi hősi halottainak és áldozatainak nevét őrzi. Kis falvakban is rengeteg nevet. És olvassátok el az összes nevet.”