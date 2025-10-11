Telefonos lecsó

Németh Péter Népszava: „ Dacára annak, hogy Trump már január óta trónol az Egyesült Államok elnöki székében, és dacára annak, hogy a háború, minden trumpi, orbáni bejelentés ellenére nem ért véget; ezek az ukránok továbbra sem teszik le a fegyvert, én nem adják át önként és dalolva területük egynegyedét (első lépésként). És ne zavarjon meg senkit, hogy háborús veszélyhelyzet közepette ment el nyaralni a hadügyminiszter, meg a miniszterelnök is – telefonon bármikor elérhetőek voltak. Amúgy Orbán itthon is állandóan bekapcsolva tartja mobilját, gondolni sem merek arra, mi lett volna, ha lecsófőzés közben kikapcsolja; Trump talán sosem éri utol, és most mi is rajta lennénk az orosz olajvásárlásunk miatt a szankciós listán. Orbán azonban hagymavágás közben is felvette a telefonját, így aztán megmenekültünk.”