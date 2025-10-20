Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Tettenérhető különbség: rombolás vs. építés

Szánthó Miklós
2025. 10. 20. 15:01
Szánthó Miklós Facebook: „A magyarverő terroristák újabb aljassága: bosszúból felgyújtottak egy magyar kötődésű kastélyt, mert Németországban felelősségre vonták egyik vérengző társukat. Egyszerűen gyomorforgató! A gyújtogatók még büszkén hangoztatták is, hogy Orbán Viktor korábban vendég volt a kastélyban – ez már nekik bőven elég ok volt arra, hogy porig égessenek egy műemléket. Itt a különbség, fekete-fehéren: a rothadó kommunizmusból sarjadt neoliberális hálózatok ma is rombolnak — történelmet, családot, hagyományt egyaránt. Eközben a jobboldal az építés, a rend és a nemzeti méltóság kultúráját őrzi!”


 

