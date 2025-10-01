Rendkívüli

Újabb pofon Magyar Péternek: a magyarok véleményt mondtak Ruszin-Szendi fegyverbotrányáról

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Többé nem pedofilkodom”

„Többé nem pedofilkodom”

Balassa Tamás
2025. 10. 01. 7:53
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Balassa Tamás Népszava: „Lázár János legszívesebben kiheréltetné, Orbán Viktor pedig felnégyeltetné a pedofilokat, de a hírek szerint még nem vitték be a kormányülésre, hogy milyen sorrendben képzelnék el a folyamatot, és hogy egy kis karóba húzás vagy kerékbe törés beleférne-e az elrettentésbe. Még arról sem érkeztek hírek, hogy az Ókeresztény Megbocsátás Guide-jai (ÓMG) Digitális Polgári Kör tényleg javasolta-e, hogy a kivégzés előtt írja le az erőszaktevő százszor, hogy Szeretett Kormányunk Nagy Bölcsességéből többé nem pedofilkodom.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér

Milyen ismerős...

Bayer Zsolt avatarja

Igaz, Puzsér?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.