Balassa Tamás Népszava: „Lázár János legszívesebben kiheréltetné, Orbán Viktor pedig felnégyeltetné a pedofilokat, de a hírek szerint még nem vitték be a kormányülésre, hogy milyen sorrendben képzelnék el a folyamatot, és hogy egy kis karóba húzás vagy kerékbe törés beleférne-e az elrettentésbe. Még arról sem érkeztek hírek, hogy az Ókeresztény Megbocsátás Guide-jai (ÓMG) Digitális Polgári Kör tényleg javasolta-e, hogy a kivégzés előtt írja le az erőszaktevő százszor, hogy Szeretett Kormányunk Nagy Bölcsességéből többé nem pedofilkodom.”