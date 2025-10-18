Vésey Kovács László Pesti Srácok: „Mások érdekeiben meggyőződésből hinni: csicskaság. Abban bízni, hogy az Orosz Birodalom majd megszabadít minket a woke-bolondok tombolásától: csicskaság. Az amerikaiaktól várni a szabadságot: csicskaság. A német fajon csüngve remélni a saját boldogulásunkat: csicskaság. A Habsburgokat meg Haynaut éltetni a szabadságharcunk idején kétségtelenül túlburjánzó hazai liberalizmus ellen: csicskaság. Tudjunk már disztingválni, kilátni a külső körülmények által ránk erőltetett fekete–fehér dilemmákból, és a saját érdekeink vagy akár dilemmáink mentén nézni, dönteni, cselekedni! Tudnunk kell senkit se szeretni, és mindenkit elküldeni a picsába – legalábbis a lelkünk mélyén. A felszínen meg tudnunk kell mindenkiből a saját érdekeinket kihozni, mert mindenki más is ugyanezt csinálja. Aki meg barátokra, szerelmekre ácsingózik a nemzetközi politikában, az vagy hibbant, vagy ezért kapja a pénzt külföldről.”