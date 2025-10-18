Rendkívüli

Brüsszel diktál, a Tisza igazodik – nagy bajba kerülhetnének a nyugdíjasok

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Tudjunk már disztingválni”

„Tudjunk már disztingválni”

Vésey Kovács László
2025. 10. 18. 14:57
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vésey Kovács László Pesti Srácok: „Mások érdekeiben meggyőződésből hinni: csicskaság. Abban bízni, hogy az Orosz Birodalom majd megszabadít minket a woke-bolondok tombolásától: csicskaság. Az amerikaiaktól várni a szabadságot: csicskaság. A német fajon csüngve remélni a saját boldogulásunkat: csicskaság. A Habsburgokat meg Haynaut éltetni a szabadságharcunk idején kétségtelenül túlburjánzó hazai liberalizmus ellen: csicskaság. Tudjunk már disztingválni, kilátni a külső körülmények által ránk erőltetett fekete–fehér dilemmákból, és a saját érdekeink vagy akár dilemmáink mentén nézni, dönteni, cselekedni! Tudnunk kell senkit se szeretni, és mindenkit elküldeni a picsába – legalábbis a lelkünk mélyén. A felszínen meg tudnunk kell mindenkiből a saját érdekeinket kihozni, mert mindenki más is ugyanezt csinálja. Aki meg barátokra, szerelmekre ácsingózik a nemzetközi politikában, az vagy hibbant, vagy ezért kapja a pénzt külföldről.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektömeg

Majmoké a világ

Pilhál György avatarja

A kísérletek eddig kudarcot vallottak, most új csapat próbálkozik Magyar Péter vezetésével.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.