Üdvözlet ismét a kampányban

Szánthó Miklós, Facebook: „Köszönjük nekik is, hogy természetesen nem hazaárulóként, hanem mint gyermekükért féltőn aggódóként ma is telikiabálják a nemzetközi médiát, hogy kerítést építünk bevándorlóország helyett, hogy nem raktuk teli genderérzékenyítéssel az iskolai tanrendet, és hogy nem vagyunk hajlandóak megpusztulni egy olyan háborúban, ami nem a mienk. Mindez a mi bűnünk, vállaljuk, járunk is szemlesütve nap mint nap az olyan héroszok árnyékában, mint ők, de hát szeretjük a hazánkat, ez van. És persze ez most (még) nem olyan nívós és érfalrepesztően kreatív próbálkozás, mint a Márki-Zay/Action for Democracy/Korányi Dávid-tengely, de bízunk benne, hogy Obama elnök hamarosan felfedezi Magyarország első számú reményárus üdvöskéjét, a szuperhőst (»The Man«, ez a neve is) és személyre szóló üzenetben fejezi ki neki óceánokon átívelő demokratikus szimpátiáját.”