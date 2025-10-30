Úgy gondolta Raskó, két legyet üt egycsapásra

Raskó György Facebook: „Magyar Péter figyelmét szeretném felhívni arra az évezredes mondásra, hogy "aquila non captat muscas". Torockai ugyanis még erős Fidesz hátszéllel is csak senki, érdektelen melléktényező.”
Így írnak ők – Október 30., délután
