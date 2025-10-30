Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Úgy gondolta Raskó, két legyet üt egycsapásra

Raskó György
2025. 10. 30. 15:04
Raskó György Facebook: „Magyar Péter figyelmét szeretném felhívni arra az évezredes mondásra, hogy "aquila non captat muscas". Torockai ugyanis még erős Fidesz hátszéllel is csak senki, érdektelen melléktényező.”

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

