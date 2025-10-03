Uszítók saját csapdában

Szabó Gergő Pesti Srácok: „Keményen visszacsapott a Szőlő utcai botrány a baloldal számára, és most már vakarhatják a fejüket a hálózat tagjai, akik nagyot akartak szakítani az álhírrel. Az uszítók saját csapdájukba kerültek. Hogy dörzsölhették a tenyerüket a füstös szobákban konspiráló baloldali mamelukok. Mekkora ötletnek és z seniális mestertervnek tűnt a politikai ellenfél aljas besározása, sőt, még azt is kéjes örömmel képzelhették el, hogy ők lesznek a könnyes szemű jófiúk, akik amúgy másodállásban valóban a pedofilok megértését és simogatását tűzték ki célul, ahogy sokszor ki is bukott belőlük az elmúlt években. Próbáltak jó kommunista módjára fordítani egyet a valóság kerekén és abban bíztak, hogy sokat nem is kell erőlködni, a társadalmi reflex majd maga alá borítja a kormányt, csak be kell dobni a kavicsot a tóba. Kapkodtak az uszítók, mert megint bajban voltak, de mégis úgy érezhették, hogy így is nyert ügyük van. Nagyon elszámították magukat.”