Üzenet a Tiszának: Ne féljetek!

kormány

Nézőpont Intézet: A választók négyötöde örül a többgyermekes anyák adómentességének

A kutatás szerint minden társadalmi csoportban legalább kétharmados az intézkedést helyeslők többsége, míg a pártválasztók között a Tisza szavazói a legmegosztottabbak a kérdésben.