Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Varga tükröt tartana Magyarnak

Varga tükröt tartana Magyarnak

Mandula Viktor
2025. 10. 09. 15:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mandula Viktor Facebook: „Varga Juditot szobanövénynek, ostoba fakockának nevezte a gyerekei előtt, Varga szüleit szintén ócsárolta vidéki származásuk miatt. Ilyen egy tipikus, ezüstkanállal a szájában született budai ficsúr, aki úgy nőtt fel, hogy neki minden jár, méghozzá azonnal, ő a szép, az okos, akinek mindent szabad, mindenki más pedig selejt, akit kiröhögünk, megszégyenítünk. Megértem, hogy Vargát megviselik az elmúlt másfél év történései: annak a helyzetnek az abszurditása, hogy itt egy ember, akinek az anyanyelve a hazugság, akinek minden játszmáját, gerinctelenségét ismered, és mégis azt kell látnod, hogy a fél ország vallásos révülettel isteníti, maga mellé állította az ellenzéki médiát és a véleményvezéreket, a befolyásolható tömegekkel együtt, mert egy profi tömegmanipulátor. Ám ha mindezek ellenére Varga Judit úgy döntene, hogy visszatér a közéletbe, az egy szempontból mindenképp üdvös lenne. Pusztán a személyes jelenlétével állandó tükröt tartana Magyar Péter toxikus lényének, soha el nem számolt múltbeli bűneinek. Amikor az áldozat büszkén szembenéz a szociopata bántalmazójával: "nem tudtál eltiporni", az egy katartikus pillanat, ami sok gyanútlan ember előtt leleplezheti Magyar Péter nyers erőszakot és megjátszott hízelgést ördögi arányban vegyítő habitusának hamisságát.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekVarga Judit

Visszatér(jen)-e Varga Judit?

Pilhál Tamás avatarja

Az egykori igazságügyi miniszter visszatérése súlyos csapást jelentene Magyar Péterre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.