Varga tükröt tartana Magyarnak

Mandula Viktor Facebook: „Varga Juditot szobanövénynek, ostoba fakockának nevezte a gyerekei előtt, Varga szüleit szintén ócsárolta vidéki származásuk miatt. Ilyen egy tipikus, ezüstkanállal a szájában született budai ficsúr, aki úgy nőtt fel, hogy neki minden jár, méghozzá azonnal, ő a szép, az okos, akinek mindent szabad, mindenki más pedig selejt, akit kiröhögünk, megszégyenítünk. Megértem, hogy Vargát megviselik az elmúlt másfél év történései: annak a helyzetnek az abszurditása, hogy itt egy ember, akinek az anyanyelve a hazugság, akinek minden játszmáját, gerinctelenségét ismered, és mégis azt kell látnod, hogy a fél ország vallásos révülettel isteníti, maga mellé állította az ellenzéki médiát és a véleményvezéreket, a befolyásolható tömegekkel együtt, mert egy profi tömegmanipulátor. Ám ha mindezek ellenére Varga Judit úgy döntene, hogy visszatér a közéletbe, az egy szempontból mindenképp üdvös lenne. Pusztán a személyes jelenlétével állandó tükröt tartana Magyar Péter toxikus lényének, soha el nem számolt múltbeli bűneinek. Amikor az áldozat büszkén szembenéz a szociopata bántalmazójával: "nem tudtál eltiporni", az egy katartikus pillanat, ami sok gyanútlan ember előtt leleplezheti Magyar Péter nyers erőszakot és megjátszott hízelgést ördögi arányban vegyítő habitusának hamisságát.”