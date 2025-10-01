„Végső megoldás”

Bogár László, Magyar Hírlap: „ Donald Trump retorikájának drámai módosulása ugyanis nemcsak, hogy nem jelenti azt, hogy szembe fordult a Háromtest Birodalom geostratégiai konstrukciójával, hanem paradox módon éppen, hogy megerősíti azt. Vegyük észre, hogy bár Trump retorikája látszólag erősen oroszellenes lett, ám amit valójában tesz, vagyis, hogy a retorikán kívül minden támogatást megvont Ukrajnától, éppen, hogy segíti Oroszországot abban, hogy Ukrajna számára az orosz birodalom hozza el a »végső megoldást«.”