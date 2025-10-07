Ceglédi Zoltán Facebook: „Tarr Zoltán, tiszás EP-képviselő is, mint azt Weber Facebook-oldalán aznap, tehát szeptember 29-én délután a közzétett fotókon rögtön láthattuk is. Készült egy közös kép is, amelyen csak XIV. Leó pápa és Tarr Zoltán szerepelnek, ennek közlésével azonban Tarr és Magyar vártak egészen október 5. este 19:26-ig. Magyar ezt megelőzően fulmináns módon végighontozta a hétvégét, amit nem is értettem, semmi extra apropója nem volt, aztán elővették ezt a láthatóan félrerakott, bekészített képet is, aminek szintén nem volt így egy szűk hét távolságából, pont vasárnap este semmi aktualitása, kivéve, hogy ugyanezen vasárnap délután-este zajlott……Puzsér Róbert és Juhász Péter tüntetése. Amely tüntetés elvitte a sajtófigyelmet, és az ellenzékiség aktuális csúcsfokát jelölte ki, és Magyart kihagyva, közvetlenül helyezkedett szembe a Fidesszel, és június után ismét felsorakoztatta azokat az ellenzéki újságírókat és influenszereket, akiknek Magyar soha nem partnerséget kínál, hanem szolgálatot követel és akiket állandóan nyilvánosan legorombít. És az egy dolog, hogy Magyar eddig nem állt ki Juhász Péter és Látó János mellett, ezt akár értem is, nem az ő ügye meg elég véleményes is. Az is még valamennyire (kevésbé) érhető, hogy meg sem említette, hogy lesz ez a tüntetés, pedig ott tutira tiszás volt a közönség, és ha buzdította volna őket, akkor nyilván nagyobb is lett volna a tömeg, minimum nem fér el még a villamos is mögöttük. Ezt értem. De az egy teljesen más minőség, hogy itt láthatóan zajlik egy váratlan verseny a sajtófigyelemért, messze nem csak zsigeri alapon, hiszen ezt a fotót napokkal ezelőtt félre kellett tenni, hogy egy teljesen nyilvánvaló időpontban, a tüntetésről szóló tudósítások között ez is megjelenjen a hírfolyamban. Kívülállóként őszintén érdekel, hogy ez merre fut tovább, lesz-e a versengés helyett valamilyen együttműködés a kampányban.”