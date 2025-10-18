Vesztesre beszéli magát Magyar is

Nagy Attila Tibor Facebook: „Ma Nyíregyházán a gyűlés végén - a nevem megemlítése nélkül ugyan-, hivatkozott azon bejegyzésemre, miszerint nála keveset lehet kérdezni, pedig dehogyis, lám, most is sok kérdés hangzott el. Ez igaz - a nyíregyházi gyűlésre vonatkozóan. De nemegyszer előfordult, hogy Magyar Péter annyira hosszan beszélt, hogy alig jutott a kérdésekre idő. Ma is hosszan beszélt, de most a kérdésfeltevők többnyire rövid kérdéseket tettek fel, így több kérdésre maradt idő. De nem mindig voltak a résztvevők ilyen rövidek, tudatosak és sokszor Magyar Péter is hosszan mondta és csak mondta a magáét. Nem "Fidel Castro"-i magasságokban, hanem a beszélni nagyon szerető Márk-Zay Péter bőbeszédi szintjén. Márk-Zay Péter, mint tudjuk, veszített.”