Rákay Philip Facebook: „Világszenzáció! Mától nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a háromgyermekes édesanyáknak!”
Így írnak ők – Október 1., délelőtt
Rákay Philip Facebook: „Világszenzáció! Mától nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a háromgyermekes édesanyáknak!”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.